桶狀海綿生態豐富 澎科大跨國團隊建議成立保護區

2017-10-11 18:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖科技大學與葡萄牙Areiro大學、荷蘭Naturalis生物多樣性中心及萊頓大學跨國際海洋生物研究團隊，進行澎湖海域25天及30餘次潛水採集及分析研究，發現澎湖有80種以上海綿，並擁有豐富的桶狀海綿，建議成立保護區加強保育。

跨國研究團隊由葡萄牙Areiro大學Daniel Cleary博士領軍，以澎湖海域底棲生物相為研究主題，經過30餘次潛水採集調查，範圍遍佈南方四島國家公園、花嶼、草嶼、貓嶼及澎南沿岸海域（風櫃、山水等），共採集約900個底棲生物標本（海綿及海蛞蝓），初步鑑定澎湖海綿種類累計80種以上，海蛞蝓40餘種。

其中海綿新紀錄種可達15種以上，研究成果豐碩，也發現澎湖海域有為數豐富的桶狀海綿，應立即規劃成立保育保護區。研究團隊同時培養200多個不同共生菌菌株，值得未來開發成為生物科技產業運用，也成功培養8種海綿，建立海綿養殖技術，可做為未來觀賞及商業價值物種，並將一部分採集樣本帶回荷蘭及葡萄牙進一步分析。

參與計畫的澎科大教授黃俞升表示，這次團隊合作研究成果豐碩，國外學者對澎湖海域的多樣性也非常驚嘆，希望未來有更多研究投入，使澎湖海洋生物在國際上發光。同時這次澎湖科技大學也組成跨領域合作團隊，包括海洋遊憩系、食品科學系及養殖系共同參與，對澎科大師生的學術研究能力提升有很大助益。