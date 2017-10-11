工作低潮巧遇偶像打氣 這貼心舉動讓網友又哭了

2017-10-11 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕第一天打工上班，難免會碰上不少挫折，如果這時能有偶像親切地加油打氣，相信是不少人夢寐以求的事。近日就有網友分享第一天打工受挫，卻碰到偶像藝人打氣祝福。

根據《蘋果日報》報導，有網友近日在《Dcard》上發文分享，自己在服飾店打工，有一次因為犯錯遭到訓斥，頓時覺得委屈，但也只能強忍住淚水，紅著眼眶繼續上班。正當網友整理衣服的時候，有位女孩靠過來問試衣間的位置，對方也看到她鼻子都紅了，關心地問「還好嗎」？這時網友才驚覺，對方竟是她過去超喜歡的黑澀會美眉「小薰（黃瀞怡）」。

網友表示，過去喜歡小薰到連相關周邊商品都蒐集，卻沒想到在工作低潮時，能有幸碰到喜愛的女神現身加油打氣，她描述：「後來也是我幫她結帳的，我在結帳的時候低著頭正在掃條碼，她就問我你是新來的嗎？我還是點點頭，她就說：我覺得你做的很好啊！工作一開始都這樣子，久了就會好了。」

之後當小薰要離開時，還跟網友說「謝謝你、加油、掰掰」，「還是那個小時候最喜歡的微笑！」網友的貼文中仍無法掩蓋她遇到偶像加油打氣的雀躍，「我真的是到現在還覺得很像做夢，只想告訴大家小薰真的是很善良的人。」

不少網友看了也紛紛回應「真的人美心也美」、「好暖」、「我以前也最喜歡她~」、「黑澀會最喜歡小薰！！」、「我要哭了，也太感人！人也太體貼了！」「小時候黑澀會裡面最喜歡小薰...覺得她是一個美的很有氣質的女生，原來氣質真的是由內而外散發的」。