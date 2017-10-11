待遇長年不如人 中華郵政基層可望加薪5％

2017-10-11 16:38

〔記者陳宜加／台北報導〕軍公教明年確定加薪3％，國營事業也比照辦理，中華郵政將於27日董事會討論，中華郵政代理董事長王國材今天表示，郵政人員調薪幅度一般是3％，基層人員將爭取至少5％；總經理陳憲着則表示，仍須董事會同意後方能定案。

中華郵政去年獲利98億餘元，今年1至8月稅前淨利累計76.49億元。陳憲着日前說，全面調薪至少3％應不成問題，過去均以3％為基準，但基層待遇相較其他國營事業來得低，雖已兩度調薪，確實仍有更進一步的空間。

王國材說，員工加薪案目前已有初步方案，但董事會尚未通過，不適合宣布，加薪幅度不會低於3％，將以3％為基礎，並考慮郵差等基層員工比較辛苦，可望比較高一點，依照薪資不同彈性調整，但不到1成這麼多。

中華郵政工會理事長鄭光明說，中華郵政改制公司後，新進人員不具公務員身分，待遇較其他國營事業低，一旦考上其他國營事業或公職，均毫不戀棧離職，也讓中華郵政人才不斷流失，呼籲基層至少加薪1成，或至少加6至7％。

目前中華郵政共約2.5萬名員工，其中約有6、7000人是基層，陳憲着說，經董事會決議通過並報交通部核准後方能定案，預計明年度實施。至於其他交通部所屬國營事業，桃機公司、港務公司已宣布加薪3％、中華電信3.54％。