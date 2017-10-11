小行星明近距離掠過地球 幸無撞擊危機

美國航太總署（NASA）噴射推進實驗（JPL）室製作的2012 TC4小行星近掠地球模擬影像。（圖擷自台北天文館）

2017-10-11 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕一顆小行星直徑約10至30公尺阿波羅族近地小行星「2012 TC 4」，將在台灣時間明天（12日）下午1時許，近距離掠過地球，所幸不會撞上地球。

綜合媒體報導，阿波羅族近地小行星「2012 TC 4」將在明下午離地球約43500公里太空中通過，距離僅僅是地球與月球平均距離的1/10，略高於數以百計人造衛星所在的3萬6000公里高空，美國國家航空暨太空總署（NASA）強調，已經追蹤「2012 TC 4」2個多月，它的軌道並不會與地球及其衛星的軌道交會。

台北天文館表示，「2012 TC 4」最接近地球之時，台灣無法觀測到，建議可提前至明晨0時至2時前後，估計小行星亮度約12至13等，需使用較大的天文望遠鏡及專業設備來觀測。

據估計，每年都會有幾十顆直徑10公尺左右的小行星闖入地球與月球之間，「2012 TC 4」直徑約10至30公尺，比在2013年2月15日俄羅斯車里雅賓斯克的隕石事件還大，當時一顆大約15至20公尺的小行星墜入地球大氣層，間接造成將近2000人受傷。