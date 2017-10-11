4.7萬公斤首銷中國 台灣越光米打響品牌

台灣越光米首度外銷中國，總數4萬7000公斤今天在西螺農會埤源碾米廠進行貨櫃裝箱作業。（記者廖淑玲攝）

2017-10-11 15:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣越光米首度外銷中國，總數4萬7000公斤今天在西螺農會埤源碾米廠進行貨櫃裝箱作業，2期作更簽定50公頃契作、200萬公斤外銷訂單，在中國市場打響台灣米品牌，尤其大大提高農民收益。

2012年正式命名為「台南16號」的台灣越光米，於雲林縣西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉栽種成功，並首度外銷中國，在台灣則以研發人員的名字命名為「正坤米」申請專利，由雲林農產物流中心專賣。

今天包括雲林縣農會總幹事簡明欽、雲林農產物流中心總經理余贊宏、西螺鎮農會總幹事廖錦富及羅正宗、農糧署中區分署雲林辦事處主任劉信良都到場見證。

羅正宗說，日本越光米初期引進台灣時堪稱「水土不服」，包括品質及收成都不被看好，經過不斷改良成台南16號後，屬中晚熟品種，米粒外觀晶瑩剔透、白堊質率低，適合台灣人的口感，讓大家品嚐後覺得食味品質好過日本越光，且產量更高，明顯改善日本越光米極早熟、產量低等缺點，相當適合在台灣環境下栽種。

廖錦富還當場宣佈一項好消息，此次外銷後，已簽訂2期作契約，分別在西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉契作50公頃，每公斤價格衝破120元，具有市場競爭力，又能提高農民收益，相當被看好，今天現場還有試吃品嚐，讓大伙兒吃過讚不絕口，展現台灣農業水準不容小覷。

台灣越光米首度外銷中國，總數4萬7000公斤今天在西螺農會埤源碾米廠進行貨櫃裝箱作業。（記者廖淑玲攝）