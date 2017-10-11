女友在醫院值大夜班 卻遇男友、小三車禍送醫...

2017-10-11 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友昨天在臉書社團PO文指出，她在台南某醫院急診室上班，某天值大夜班時，卻遇到男友和小三出遊發生車禍送醫，讓她心痛的表示，「親愛的，我希望你永遠不要醒來，這樣我也永遠不用聽到你的實話」。

一名女網友在臉書社團「靠北男友」PO文表示，某天她在值大夜班時，男友向她報備「已經到家要睡了」，沒想到一小時後，急診送來兩名發生車禍的傷患，其中一名竟然是她男友，送來時已呈現昏迷狀況，另一名女傷者則是多處擦傷意識清楚。該名女傷者還說明車禍發生的狀況，「本來打算去高雄遊玩，卻在途中發生車禍」。

原PO難過的說，「我在旁邊聽，戴著口罩心在滴血，我看見他們使用一樣的手機殼，戴著一樣的手鍊，那女生還問：請問我男朋友狀況如何？我只能眼睜睜看著她陪在病床旁，緊張的哭了，各種情緒全部壓抑在我的心裡面......」。

原PO表示，她和男友交往3年，卻沒想到第一次幫他打針抽血是在這種場合，而且身旁還有一個她從未看過的女生，這也讓她心痛的說，「親愛的，我希望你永遠不要醒來，這樣我也永遠不用聽到你的實話」。

網友看完文章也紛紛安慰原PO，留言「花三年看清總比花30年才看清好，加油」、「這場車禍是他的報應，還好受傷的女生不是妳...」、「妳怎不想想老天爺慈悲不想看妳受傷害，他報應來了，看妳會不會好受點」、「連老天爺都看不下去幫你....」、「老天爺不忍心讓你一直被他欺騙，所以讓你看清他的真面目」。