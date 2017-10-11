全家攜手國泰世華 合推My FamiPay行動錢包

2017-10-11 14:37

〔記者楊雅民／台北報導〕非現金支付發燒，全家便利商店今日宣布與國泰世華銀行合作，推出虛擬的My FamiPay行動錢包，店舖購物、代收帳單繳費等支付應用一指搞定，成為全家導入的第21種非現金支付工具。

全家便利商店董事長葉榮廷表示，全家APP會員集點上線18個月，會員數已衝破360萬，截至今年9月，會員對營收貢獻占比已達17%，年底上看2成。

全家導入的非現金支付工具，包括悠遊卡等電子票證、信用卡、Apple Pay、街口支付等行動支付工具已達21種，消費者至全家消費，使用非現金支付的比重達15%，成長達5倍，其中使用非現金支付的平均消費客單價又高於現金支付1倍。

葉榮廷說，智慧型手機等行動裝置創造實體與虛擬交錯的「滑」商機，深耕會員，全家攜手國泰世華銀行推出My FamiPay行動錢包。

凡「全家」會員，只要下載My FamiPort 行動APP，再綁定國泰世華信用卡，即可在「全家」臨櫃透過My FamiPay行動錢包結帳及累積全家點數，並可於APP選擇信用卡紅利折抵消費金額。

全家指出，有別於其它行動支付工具，My FamiPay每一塊錢消費均能集點，且是便利商店第一個可以使用信用卡支付代收繳款的非現金支付工具。