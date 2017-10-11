好險！學校收心操放水火箭 險些擊中「國慶鳥」

文德國小學生們自製水火箭發射升空，卻傳出險些擊中低空的「國慶鳥」灰面鵟鷹。（記者湯世名翻攝）

2017-10-11 12:59

〔記者湯世名／彰化報導〕好險！雙十國慶4天連續假期結束，今天上班、上課，彰化縣芬園鄉文德國小校方讓全校50多名學生一起製作水火箭並發射升空，最高曾射到20公尺高空，一連串水火箭射入空中，結果引來有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹低空盤旋，造成水火箭險些擊中灰面鵟鷹，引起師生一陣驚呼。校方表示，目前適逢灰面鵟鷹北返季節，可能是牠們把水火箭誤為食物，準備俯衝搶食，還好沒有引發「災情」。

位於彰化縣八卦山上的文德國小，今天上午為了讓學生在國慶日4天連假後收心，開心樂學，在學校操場舉辦科學遊戲水火箭活動，讓學生們能夠從遊戲中瞭解科學原理，達到快樂學習的目的，師長們在活動的過程中，指導學生操作裝水多寡、打氣的次數、發射的角度，讓學生比賽誰射得高、射得遠，50多名學生紛紛把自製的水火箭發射升空。

不料活動過程中，引來有「國慶鳥」封號的灰面鵟鷹低空盤旋，甚至朝射到半空中的水火箭趨近，造成水火箭險些擊中灰面鵟鷹，所幸灰面鵟鷹動作迅速、靈活旋即又飛開，讓學生們驚呼連連。

五甲學生許智鈞說，他從水火箭中學到氣體的壓力、拋物線的角度等科學原理，且他們的水火箭還引來老鷹，實在太酷了！

校長李政穎表示，目前適逢灰面鵟鷹北返的季節，八卦山已有許多灰面鵟鷹過境，可能是這些老鷹把水火箭誤以為是食物而趨近並低空盤旋，還好水火箭沒有因此擊中灰面鵟鷹引發「災情」；學校落實科學教育，讓學生動手玩科學，寓教於樂，也是連假過後很好的收心活動。

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