全運會開幕典禮票券 明起免費索取

全國運動會開幕典禮票券明起免費索取。（記者簡惠茹攝）

2017-10-11 11:34

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕全國運動會開幕典禮將在10月21日登場，宜蘭縣政府明天起陸續發放3000張免費票券讓民眾索取，將可憑票參加開幕典禮，當天民眾不但可以跟傳說中的阿帕契「合法」合照，還有亂彈阿翔、盧廣仲和徐佳瑩開唱。

106年全國運動會即將在10月21日下午5點在宜蘭運動公園田徑場登場，宜蘭縣政府教育處表示，大會準備3000張入場券供民眾免費索取，索票時間分為兩階段，第一階段12日到20日可到宜蘭縣政府文化局服務台領取。

第二階段開幕典禮當天中午12點到下午4點則準備1000張在宜蘭運動公園田徑場南側門帳篷讓民眾免費索取，每人限領2張，遺失不予補發，詳細索票辦法已公告在大會官網，田徑場僅能容納1萬2千人，歡迎民眾踴躍參與。

「精采度不輸國慶，更勝國慶。」副縣長朱壽騫表示，全國運動會今年邁入第十屆，開幕典禮慎重舉行，開幕典禮前2小時，下午2點25分到4點將有全民國防熱鬧暖場，不僅有神龍小組高空跳傘，還有阿帕契會停宜蘭運動公園體育館前大草坪，讓民眾來一覽傳說中阿帕契的真面目並合影。

教育處指出，開幕典禮4點半開放入場，以「看見台灣、看見宜蘭」為主題，以「山、海、敬神和運動英雄」四大蘭陽特色主題故事來呈現，為全運會揭開序幕，最後由亂彈阿翔與公正國小體操選手壓軸演出「完美落地」，開幕典禮結束後晚上8點到9點的「宜蘭之夜」民眾可以免持票入場，有藝人盧廣仲和徐佳瑩接力開唱。