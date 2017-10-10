國立台南大學結合國際研究團隊 建構AI人工智慧學習平台

國立台南大學李健興教授團隊結合國際研究團隊，建構人工智慧AI的視覺腦波智慧圍棋學習平台，首次在加拿大舉行的IEEE SMC 2017國際會議人機共同學習特別活動（Human and Smart Machine Co-Learning Special Event）正式公開發表。（李健興提供）

2017-10-10 18:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大學李健興教授團隊執行科技部數位經濟前瞻技術計劃，結合國際研究團隊，建構整合日本智慧機器人及美國FAIR開源軟體圍棋AI的視覺腦波智慧圍棋學習平台BCI-DDF，首度在加拿大舉行的IEEE SMC 2017國際會議人機共同學習特別活動（Human and Smart Machine Co-Learning Special Event）正式公開發表，受到世界各國專家學者高度關注，也為未來人類與機器人共同合作學習建立創新模式。

這項跨國研究包括交通大學柯立偉敎授團隊、美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）王有德博士團隊、日本首都大學東京（TMU） Kubota實驗室及大阪府立大學（OPU）共同組成，並在外交部協助下，於10月5日加拿大登場人工智慧與控制國際研討會（IEEE SMC）會中展示，利用傳統與科技，證明人類可以用腦波下圍棋，李健興今日返國帶回亮麗成果。

李健興表示，日本頂尖電腦圍棋DeepZenGo團隊，首度應邀與台灣紅面棋王周俊勳、職業6段周平強及職業5段張凱馨對弈，在7場正式比賽中取得完全領先的局面，過去圍棋最難掌控的佈局以及形勢判斷，一直是電腦無法攻克的難題，如今已大幅超越人類，局部處理和死活能力更是不在話下，圍棋AI顛覆了以往人類對圍棋的理解，激發更多不同且有趣的思考模式。

李健興表示，這次亦首度公開腦波智慧圍棋學習平台（BCI-DDF），邀請台灣業餘6段林律安公開體驗結合日本機器人與BCI-DDF平台，進行腦波下圍棋的合作學習模式，未來可進一步研發肢體不便的棋迷能夠利用設備傳達心中的想法來下圍棋。