豐原醫院2個國慶寶寶搶著來報到！

2017-10-10 13:15

〔記者歐素美／台中報導〕國慶日，豐原醫院今天共有2名國慶寶寶來報到！1男1女，預產期原本都在10月下旬，但2個寶寶都急著前來報到，一個剖腹產、一個自然產，而且都是第3胎，十分有緣。

39歲的吳松融及許淑琴，原本就打算生3個孩子，家裡比較熱鬧，第3胎預產期原本是20日，沒想到許淑琴因出血，出現胎盤剝離症狀，昨提前住院，就在今天零時59分剖腹產下重3460公克的男嬰。

吳松融說，以前聽媽媽說，國慶日生產不用錢，現在沒有這種優惠，所以對國慶寶寶沒有特別感覺，只是孩子的生日比較好記，當初因工作原訂明天要出差到中國，還擔心萬一太太生產要馬上趕回來，結果孩子急著出生，出差的事就先取消，還能休假12天。

38歲的朱中華與33歲的詹凱婷夫婦，一個在科大教書，一個在銀行上班，原本打算只生2個，沒想到意外懷了第3胎，原本預產期是25日，結果，詹凱婷昨天出血，心想孩子要出生了，就到了豐原醫院準備待產，結果婦產科主任張崑敏表示，宮縮落紅是假性陣痛，要她返家，不料，到了今天凌晨竟然破水，真的到醫院待產，並於凌晨4點13分順利產下重2760 公克的女嬰。張崑敏笑稱，「應該是女嬰很堅持要當國慶寶寶」。

朱中華及詹凱婷表示，生下國慶寶寶很開心，女嬰很貼心地為爸媽著想，選在國慶連假出生，讓爸媽有時間準備，而且還可以延長休假，以後生日有國家幫孩子慶生，很棒，將來想為孩子取個跟國慶有關的乳名，還笑稱跟吳松融及許淑琴夫婦兩人都是同樣第3胎生出國慶寶寶，前面2個孩子也都是5歲及3歲，只是對方的孩子依序是男女男，他們是男女女，雙方很有緣，也許以後可以變親家。

朱中華並表示，台中市目前有托育一條龍補助，生育福利算是全國第一，但誘因還是不夠，無法改善少子化的情形，另目前雖有12年國教，但教育成本最高的是大學，政府應比照國外，大學免費。

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