台中景觀橋投射燈秀逗 河道夜景黯然失色

2017-10-09 15:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕東區旱溪東門橋與東昇橋，造型優雅獨特，夜間七彩燈光炫麗奪目，曾是當地最醒目的地標。但市議員鄭功進今天說，橋上LED投射燈年久失修、長期停擺，河道夜景黯然失色，要求市府儘速重現七彩燈光秀。市府回應，將進行燈光整體改善計畫。

東門橋民國90年7月因桃芝颱風侵襲而斷裂，新橋重建兩端設計為人字型，加上橋中央3個較小的人字型，象徵父母對子女的慈愛呵護，以紀念風災中於舊橋喪命的楊松林1家3口，這項工程也因此獲得交通部金路獎的特殊貢獻獎。

東昇橋的照明設備，採用義大利進口的不同色彩燈光，由各個不同角度投射，橋樑造型在夜色中格外顯得美豔動人，觀者無不嘖嘖稱奇。但光雕年餘就損壞，市府卻沒記取燈具取之不易的前車之鑑，仍沿用義大利燈具，曾引起當地民眾反彈。

銀灰色橋體的東門橋，與不遠處淺綠色的東昇橋互相輝映，曾是當地最醒目的地標，不過，兩橋的投射燈己全數故障，彩色日光燈也毀損不少，河道夜景黯然失色。鄭功進與東門里長莊錦聰等人現勘指出，景觀燈10多年來一直無法亮起來很可惜，市府應儘速修繕。

建設局說，曾獲金路獎肯定的東門橋，經統計，彩色日光燈152盞、損壞故障20盞，投射燈8盞全數損壞。市府將陸續維修彩色日光燈，但投射燈為國外進口特殊規格品，維護不易，將評估改以國內通用規格品汰換。

東昇橋光雕造景民國100年啟用，照明設備的規格為早期設計，屬於流行附掛式光雕，容易故障且維護不易，其中，LED光雕設備已損壞無法修復，考量維修成本及簡易性，將改採投射式地景照明設備，更能呈現橋樑的結構美感。

建設局強調，東區旱溪沿線有許多美麗的橋樑及自行車道串聯，市府將進行燈光整體改善計畫，讓跨越旱溪的雙橋再綻地方亮點。