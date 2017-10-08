錫蘭紅茶傳有怪味 義美這麼說..

數名網友購買此款紅茶後，紛紛至義美臉書粉絲團表示喝起來有怪味，對此義美公共事務室主任趙季堯則表示，目前未發現變質的情形。（圖取自「義美食品」臉書粉絲團）

2017-10-08 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕近日網友分享用義美錫蘭紅茶加鮮奶可以調配出與厚奶茶相似的風味，引起許多網友前去購買。但有數名網友購買此款紅茶後，紛紛至義美臉書粉絲團表示喝起來有怪味，對此義美公共事務室主任趙季堯則表示，目前未發現變質的情形。

一名網友在「義美食品」的臉書粉絲團的評論寫道，她與老公及友人一致都覺得近日買到的義美紅茶味道怪怪，認為餘味有一點「墨水味」，但商品期限到17號並未過期。此外，也有另一名網友於本月5日留言指，在本月3日購買期限到17日的錫蘭紅茶也有一種「臭噗味」，回到門市換貨時，當場打開來喝仍有一種怪味，同時也有其他網友認為喝起來有「霉味」、「臭水味」。

對此有一位疑似員工的網友回應「17號的那批我們已經下架處理了，如有疑慮可以拿回門市退換」。但據《蘋果日報》報導，義美公共事務室主任趙季堯表示，未接獲民眾反映此事，內部也並沒有做出下架等處理方式，並且員工每天飲用，也未發現變質情形，相關情況將會做進一步調查。