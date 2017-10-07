蛋農教育訓練開跑 農委會月底公布未到課名單

2017-10-07 20:13

〔記者吳欣恬／台北報導〕針對全台蛋雞業者的教育訓練已自本週二正式展開。農委會表示，預計10月底全台課程結束後，農委會將統整未上課的蛋農名單，全部公布在農委會網站上，請蛋農務必接受教育訓練。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙說，農委會透過地方政府和中華民國養雞協會逐一通知蛋農，通知都詳載安排上課的時間和地點，如果蛋農缺席應到的場次，可到該縣市的其他場次補課，10月底全台課程結束後，農委會將統整未上課的蛋農名單公布在農委會網站上。

課程內容包括飼養管理、用藥安全、環境衛生以及防疫等。每次上課不超過50人，每堂課30分鐘，一次要上半天3堂課。課後會安排簡單測驗，成績不佳的蛋農會優先安排接受下一波的教育訓練。未來可能每半年進行一次。

中興大學動物科學系兼任教授許振忠表示，今年先後發生戴奧辛雞蛋和芬普尼雞蛋事件，對國內蛋雞產業是危機也是轉機。

他說，以前蛋農覺得照傳統方式飼養就可以賺錢了，為什麼要改？但今年雞蛋的食安問題陸續發生後，高規格飼養、有建立自己品牌的蛋農，賣高價還缺貨，想買不一定買得到，但散蛋價格卻跌到虧本。加上食安檢驗越趨嚴格，不提升的蛋農未來一定還會發生類似事件，這1、2年沒有提升飼養水準的蛋農很可能會自動被淘汰。

許振忠建議，蛋農應團結起來，做到「統進統出」。蛋農間輪流停產1至2個月，停產的蛋農將整批雞一起淘汰，而不再是老中青混養，並在空舍後把環境清潔消毒好再進新雞。許振忠說，如果只有單一蛋農1、2個月不產蛋，蛋商覺得供應不穩就不來收了，因此必須要團結起來跟蛋商協調穩定供應，才能做到。

而在生物安全上，雞糞要勤清，避免蒼蠅繁殖；飼料掉了或有破掉的雞蛋都要趕快清理；將雞舍改為非開放式，不要讓白鷺鷥等野鳥進入；並消滅到雞舍偷吃雞飼料的老鼠。他說，基本先把這些不用花錢的環境衛生和生物安全管理做好，進一步改建現代化雞舍則是長遠須達到的目標。

許振忠說，要全面性提升飼養水準，相關內容一學期的課都不一定上得完，因此蛋農務必要持續進修上課。