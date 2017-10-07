改善廚餘亂丟 竹山試辦「生物可分解廚餘袋」計畫

2017-10-07 19:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮公所率全台之先，試辦為期1個月的「生物可分解廚餘袋」計畫，今日展開問卷調查，屆時，參與計畫的社區民眾，只要將廚餘裝入特別標示的「專用廚餘袋」，便可直接丟入垃圾車上的廚餘桶，不但打破廚餘與裝置的塑膠袋分開處理的慣例，也可不必再為了清洗噁心的廚餘桶傷腦筋﹗

人人製造垃圾，但卻不與垃圾為伍，尤以廚餘部分最令人困擾，據環保署資料，去年一整年，台灣家戶廚餘總量約2百80多萬公噸，但回收率僅20.46%，意味有高達220萬公噸左右的廚餘，被視為一般垃圾的不正確方式處理，如何提升廚餘回收率？也成為各界關注的焦點。

竹山鎮公所清潔隊因環境維護績效卓越，在獲得環保署、縣府環保局支持下，遂與台大生物技術研究中心合作推動「生物可分解廚餘袋」計畫，試辦對象300戶，今日清潔隊長陳東睦陪同台大團隊在社區進行問卷調查，一旦願意加入該計畫，便立刻發給「專用廚餘袋」，整個問卷調查工作將持續至明日結束，9日展開試辦工作。

該計畫召集人陳芝云指出，她老家在竹山，又南投縣並無焚化爐設施，每逢各縣市焚化爐年度歲修時，南投縣民便飽受垃圾無處傾倒之苦，作為該計畫試辦對象更具有環保教育意義。

竹山公所清潔隊長陳東睦說，廚餘易散發惡臭味，天氣愈熱、臭味愈快出現，加上廚餘桶清洗也須費一番功夫，多數民眾索性視為一般垃圾丟棄，如今該計畫使用的廚餘袋材質是可在自然環境下完全分解的聚乳酸，可降低對環境的衝擊，屆時除了將成果提供縣府及中央參考以外，也會考慮擴及竹山全鎮，以增加生、熟廚餘的回收量，以及後續肥料化和飼料化之應用，進而為中央推動的綠能「廚餘生質發電」作良好的奠基。