提3年只聞樓梯響？新竹湖口運動公園爭取年底發包

2017-10-07 10:21

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府3年前就說要新建湖口鄉王爺壟運動公園，104年底並獲議會審議通過，編列1.6億元預算，但迄今仍無動靜，引發鄉親關切；縣府教育處表示，規劃報告經都市計畫審議辦理修正中，全案力求在年底發包、明年完工。

「我的運動公園呢？」湖口鄉公所表示，接獲鄉親抱怨，縣府在3年前就說要蓋王爺壟運動公園了，到現在預定地還是雜草一片，完全沒有動工的跡象，批評「行政效率待改善」

鄉長林志華說，全鄉擁有10萬人口，但運動場所卻相當缺乏，除了持續關切縣府工程進度，也和幾所學校協調，希望提供室內羽球場地，以回應羽球運動人口。

縣府教育處體健科代理科長林浩銘表示，運動公園用地位在達生路與中山路口，占地3.03公頃，含規劃和工程費合計1.6億元，預定分兩年各編列8000萬元，此案在去年8月底完成委託設計規劃標案，今年2月通過規劃報告書審查，5月核定基本設計報告書，8月進行都市設計審查。

規劃內容為多功能風雨球場（內含4座標準全場籃球場），結合公園綠地的木球、槌球兼法式滾球複合式休閒場地，以及200公尺標準滑輪溜冰場。

林浩銘說，由於先期審查作業較為費時，目前規劃公司正進行都市設計審查報告書的修正，完成後送國際發展處備查，即可著手細部設計，經審查委員核定，希望年底前完成上網招標程序。同時，縣府已將此案納入前瞻基礎建設計畫中，積極向中央爭取體育設施經費。