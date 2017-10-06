瞎！連假擠自強號 他買到坐票卻有位子「沒椅子」…

2017-10-06 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕國慶連假明天登場，今日返鄉人潮及車潮已開始湧現，但有民眾在網路PO文說，雖然有買到自強號的坐票，上車後卻發現車廂內竟然沒有與座位號碼對應的椅子。台鐵回應，今日那節車廂臨時更換，原本有安排應變作為，但後來人潮眾多，無法到車廂處理，後續已有找到這名乘客致歉。

有網友在PTT貼文說，他有同學今天要搭乘從台中到台南的自強號，事先已買好12車1號位置，好不容易擠上車後，卻發現沒位置可坐，因為座位區旁雖有標示1號和3號，卻「沒有椅子」！他拍照PO網，直呼還不如刷悠遊卡。其他網友看到後，也紛紛笑稱「透明椅子吧台鐵真的很棒 」、「車長正拿板凳過去」、「跟旁邊路人說這是我位子不要踏進來」。

貼文底下則有自稱是當事人的網友留言說，他為了找列車長，在列車到彰化時，先從12車跑到3車向車長反映，車長叫他到11車坐，但3車到11車滿滿的都是人，他只能一直說對不起、借過，一路擠到11車，這番遭遇也讓他直呼「偉哉台鐵」！

《蘋果日報》報導，台鐵對此回應，今天的129次列車有臨時更換第12車車廂，只是更換後，車廂的第1、3號座位是愛心輪椅預備空間，原本該次列車長有預作應變作為，但因列車在台中站時人潮過多，無法及時到車廂處理，在列車抵達彰化有找到當事旅客，說明事因及致歉後，已安排這名旅客改坐11車的座位。