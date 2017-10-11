天天吃好料》埔里鹹油條不一樣 外酥內軟飄蔥香

鹹油條夾上荷包蛋，搭配微甜不膩的純紫米漿，是店裡人氣組合。（記者佟振國攝）

2017-10-11 09:05

〔記者佟振國／南投報導〕燒餅夾油條太常見，油條夾荷包蛋你看過嗎？

南投縣埔里鎮南興街有家鹹油條專賣店，讓油條擺脫配角命運，變成獨挑大樑的主角，老板每天清晨現做麵糰，加入新鮮蔥花與微鹽調味，下鍋油炸，一口咬下外酥內軟，微鹹中帶有蔥香，夾進荷包蛋，加入楜椒、辣椒、醬油提味，成為埔里特有早餐及點心，不少鄉親就愛這一味，更吸引外地遊客慕名嘗鮮。

今年29歲的金孟韋，高中畢業服完兵役出社會，當過餐廳學徒、工人、蔬果小販等，嘗試許多工作，8年前則是開店賣起鹹油條，現在也把26歲的弟弟金孟修拉進來，哥哥管後場的油條製作，弟弟則負責前抬銷售，默契十足。

「鹹油條應是早期外省老兵帶來台灣，口感較硬，特別加以改良。」金孟韋不斷摸索嘗試，找到最佳的食材比例與發酵時間，每天凌晨3、4點即起現做麵糰，中筋麵粉以熱水燙過，揉麵發酵，加入新鮮蔥花與微鹽調味，現炸的鹹油條上午6點半準時開賣。

金孟韋的雙手在麵糰上輕拍按壓，切出長約20公分、寬約5公分的麵條，放入平底鍋油炸，原本寬扁的白麵條像變魔術般逐漸膨脹，轉成金黃，老板的手也沒停，定時為油條翻面，務必要每根油條均勻受熱，約5至7分鐘就能完成。

起鍋的鹹油條可以吃原味，一口咬下，金黃外皮酥脆，裡面鬆軟，微鹹帶有蔥花清香，喚起一早的味覺，想要更營養，可以夾進嫩煎荷包蛋，再灑楜椒，淋上醬油、甜辣醬，想要更辣的，老板還有自製朝天椒辣椒醬，十分對味。

為求品質，金孟韋堅持麵糰當天限量現做，賣完就休息，賣不完的就丟掉，絕不留到明天，平日約可做200至250份鹹油條，假日增量至400份，常開店不到3小時即完售，早餐以外時間要吃則必須預約訂製，最高紀錄有人一口氣訂了600份。

埔里的賴小姐表示，夾蛋的鹹油條35元，再搭配以純紫米製作、爽口不甜膩的紫米漿，1杯20元，是店裡的人氣組合，還有蔥油餅、紅豆與綠豆酥餅也很好吃。

台北到埔里玩的曾小姐也指出，想品嘗埔里的特色小吃，透過網路搜尋前來，北部少見有人賣鹹油條，個人也是第一次吃，剛煎出爐外酥內軟，很不錯；台中的江先生表示，跟一般的油條口感完全不同，還可以夾荷包蛋吃，也是首次吃到。

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