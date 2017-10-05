追機器人夢 南市高中簽「AI機器人自造者聯盟」

20多所高中簽「AI機器人自造者聯盟」，高中生圓「機器人夢」。（記者黃文瑜攝）

2017-10-05 22:14

〔記者黃文瑜／台南報導〕政府推行「5+2」產業創新，其中「智慧機械」以南科為主，鄰近南科的南科實中今日與台南及其它縣市23所高中，簽約成立「AI機器人自造者聯盟」，由南科實中擔任「衛星基地」，高中生的機器人夢有起點，更希望帶動台南地區人工智慧的研發風氣向下扎根，未來將在空間設備及實作工坊與課程設計，進行合作交流。

南科管理局副局長蘇振鋼參與簽約時強調，樂見AI人才培育向下扎根，以南科智慧機器人自造基地空間當做後盾，將園區創客平台空間延伸至高中教育，並連結園區內，國產機器人公司台灣安川電機公司與有上科技公司，讓聯盟學校能深入了解南科能提供的資源與產業的發展，另一方面更能促進產學合作。

因鄰近南科，資源相對豐富，南科實中校長秦文智說，未來是跨域學習與動手實作的時代，為達到資源共享與人才交流，藉此激發孩子的學習熱情，創造高中職AI機器人的研發能量，因此與台南市20所高中及屏東高中、中科實中、嘉義高工簽定「AI機器人自造者聯盟」。並進一步指出，該核規劃相關AI機器人的課程，從國小、國中到高中都有，透過一條龍的課程規劃，讓AI智慧的教育向下扎根。