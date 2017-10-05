台鐵百福站延伸長安街 今啟用

基隆長安街的居民，未來不用繞一大圈路，再爬樓梯上百福火車站，直接走月台就可抵達。（記者俞肇福攝）

2017-10-05 10:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣鐵路局今天舉行百福火車站延伸長安街天橋啟用儀式，基隆市長林右昌說，天橋完成啟用後，接下來車站周邊的人行步道工程，市府將會推動完工，讓民眾行的安全走的舒適。

台鐵百福車站設計為2層樓跨站式站房，由於第3出入口至長安街，因地形限制，旅客需徒步行經總高差約7.5公尺的台階、坡崁及大斜坡路段，並須穿越新台五線高架橋下，再爬約2層樓之樓梯。在便利性上造成長者、孩童通行負擔，對旅客亦造成困擾，經社區居民及民意代表反映，台鐵籌措財源2800萬元於105年11月動工，於日前完工，天橋採全罩式設計，由長安街長安里民會堂為起點，延伸至百福車站第3出入口平台。

台鐵副局長徐仁財說，百福車站是台鐵局推行鐵路捷運化計畫中，於北部地區設立的第2個捷運化車站。百福站為簡易站，設有島式及岸壁式月台各1座，每天上下行有逾400車次，5000人次在百福站搭乘。

百福火車站延伸長安街啟用儀式，今天早上9點舉行，市長林右昌、立委蔡適應、副議長蔡旺璉、議長宋瑋莉的秘書藍正宗、議員蘇仁和、楊秀玉、張耿輝、林明智、陳明建與台鐵副局長徐仁財共同主持剪綵儀式。