力勤賣過期肉卻輕罰？中市府這麼說...

位於清水區的兆基冷凍有限公司。（記者歐素美攝）

2017-10-04 12:23

〔記者歐素美／台中報導〕週刊爆料，今年5月爆出販售逾期進口肉品的力勤公司，案發後改名「兆基」繼續進口含瘦肉精的肉品被查獲，但市府卻撤銷其販賣過期肉的罰款，且未勒令停業，質疑業者因政商關係良好，才可輕罰；台中市衛生局表示，力勤公司一直都在，梁姓業者名下共有三家肉品冷凍公司，市府皆有掌握並定期稽查，之前重罰，因業者提出訴願，市府最近已再開出1032萬元罰單，因業者只是販售逾期肉品，並未造成重大危害，不符合勒令停業等規定才未勒令其停業。

週刊爆料指出，力勤公司今年5月販售過期肉品遭市府查獲，立即改名「兆基」再進口肉品，在中秋節前大量販售，進口肉品中並被檢出含有瘦肉精，質疑市府當初重罰力勤公司1200萬元，事後卻撤銷，而且未勒令業者停業，主因業者政商關係良好。

台中市衛生局長呂宗學表示，力勤並未借屍還魂，而是一直都在，梁姓業者名下共有立勤、兆烽及兆基三家肉品公司，其中「兆基」原是業者太太名下公司「奇崴」，82年即成立，105年7月6日改名「兆基」，並改由梁姓業者擔任負責人，市府皆有掌握，並定期稽查。

之前力勤販售逾期肉品，市府重罰2張600萬元，共1200萬元，但業者提出訴願，訴願委員會認為市府開罰的理由邏輯不足而退回，市府最近已再重新開罰業者1032萬元，並非撤銷罰款，但業者仍可提出訴願。

至於未勒令業者停業，呂宗學表示，因業者只是進口逾期肉品，並未造成重大危害，不構成勒令停業的要件。

位於清水區的力勤肉品公司，門外改掛「兆基冷凍有限公司」名稱，今天大門深鎖。附近鄰居表示，梁姓男子今早全家出遊。並替業者說話表示，肉品逾期又沒有壞，業者送他吃，他也都吃，並非罪大惡極。