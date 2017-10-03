中市府烏日家庭中心 「空中菜園」收成助弱

烏日家庭中心的頂樓成為空中菜園，志工們細心的澆灌。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-03 17:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會局今年成立烏日家庭福利服務中心，為了凝具社區民眾向心力及讓親子關係更緊密，烏日家庭中心在屋頂開闢「空中菜園」，種植容易成長的蔬菜，如今已成熟，在中秋節前夕，將已成熟的蔬菜送給有需要的弱勢戶，讓空中菜園更為溫馨。

為了就近服務社區及提供經濟弱勢、高風險家庭相關的福利服務，社會局今年在烏日區成立烏日家庭福利服務中心，範圍則是為烏日、龍井及大肚的民眾。

今年8月烏日家庭中心在屋頂成立「空中菜園」的「親子綠手指分享愛」，把屋頂約64坪的空地進行整理，挪出一半當作「空中菜園」，另一半將做為「園藝治療暨舒壓體驗」區。

由於「空中菜園」啟用時間是在暑假，因此烏日家庭中心邀請社區親子一同來種植蔬菜，有比較容易種植的空心菜、地瓜葉等，還有辣椒、玉米、秋葵、茄子等。

社會局表示，烏日家庭中心的空中菜園種植了許多蔬菜，並且邀請社區民眾一起來認養，並且以經濟弱勢及高風險的家庭為優先，要透過讓弱勢家庭孩子親手種下的蔬菜，在蔬菜成熟後，再贈送給其他有需要的弱勢家庭，使得原本是手心向上的孩子，也有機會手心向下，鼓勵其努力改變現有的困境。

由於目前已開學，孩子無法再親自澆灌蔬菜，因此澆灌照顧的工作就委由志工們，志工用心的照顧，這些蔬菜繼績成長著，而且每一株都是一份愛心。

此外，由於高風險家庭、甚至一般家庭都面臨各方的壓力，因此烏日家庭中心要將另一半空地，作為「園藝治療暨舒壓體驗」區，要種植一些相當耐活的植物如仙人掌、蕾絲姑娘等，安排親子共同親自做成小盆栽 ，藉著製作的過程來紓壓，來體驗生命。