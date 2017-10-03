無「法」可管！露營規章不一藏風險

2017-10-03 15:48

〔記者陳宜加／台北報導〕國慶日連續假期將至，不少民眾規劃露營遊程，但消基會調查發現，國內現有露營規章不一，有高達67％業者未標示公共意外責任險投保資訊，且延期退費缺乏規範，遊戲規則業者說了算，無「法」可管，成為業者心存僥倖的元凶。

根據台灣露營協會統計，國內常態性露營人口已超過200萬人，備受國人喜愛；而依據相關露營網站資料顯示，全台目前共計1759個露營地，較前年增加438個、成長幅度約3成，粗估國內露營業者每週約可創造超過2億元商機。

消基會隨機調查15家露營業者，發現多達10家露營業者未在網站標示公共意外責任險投保資訊，比例高達67％。由於露營屬於非固定式旅館，現行法規無法強制要求業者投保，責任歸屬不明，消費者恐成業者與政府間的人肉皮球。

消基會副秘書長徐則鈺也指出，各家業者退還訂金方式不一，現行「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」僅適用觀光旅館業、旅館業與民宿，並未將消費者預訂露營地規範其中，當發生消費糾紛時，消費者往往只能吃悶虧。

針對取消預訂營位後的延期或退費處理方式，消基會調查，僅4家業者處理方式比照現行法規，其餘各有不同延期或退費處理方式，且更為嚴苛，呼籲主管機關應儘快研訂露營地專屬規範，並檢視業者自訂延期與退費處理方式合理性。

徐則鈺指出，常見露營區違法開發山坡地、處於土石流影響範圍，或未設置急救箱、滅火器過期等，意外防範措施幾乎不合格，地方政府卻無「法」可管。現行法規中僅各縣市政府、農委會針對露營區有部分規範，恐導致業者心存僥倖。

消基會董事長游開雄呼籲，政府應盡快制定休閒露營區法規，強制要求投保公共意外責任險，使業者可依循，保障消費者權益。地方政府則應全面稽查轄內露營區，確認其土地利用、建築消防安全、水土保持等符合規範，並確認業者是否申請商業登記。