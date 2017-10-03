偏鄉原童拍片參選 獲訪馬來西亞機會

花蓮縣銅門國小太魯閣族學童廖家慧（右），自己撰寫出國計畫獲得電視台百元美金資助，將成為小小背包客前往馬來西亞冒險，媽媽范寶心也相當支持女兒一圓出國夢。（記者王峻祺攝）

2017-10-03 13:43

［記者王峻祺／花蓮報導］政府推動新南向，最遠只到過台北的花蓮縣銅門國小太魯閣族學童廖家慧，大膽挑戰規劃2天馬來西亞行程，將以背包客步行方式深入馬六甲街頭、體驗當地文化，縝密又有趣的旅遊計畫送交電視台參選後，獲百元美金資助基金，11月將與主持人攜手共進南向世界冒險，一圓小小背包客夢想。

期待拿到護照出國的廖家慧，努力擺脫「偏鄉學童」資源相較缺乏的標籤，在原銅門國小、現任明禮國小校長蕭美珍及銅門國小主任張信儒、媽媽范寶心的鼓勵下，拍攝1支長達9分鐘的影片，暢談學習歷程、夢想及興趣，極力向公共電視台《下課花路米》節目爭取出國機會。

自百位參賽者中脫穎而出並獲得百元美金資助的她，選定馬來西亞展開冒險之旅，除往來吉隆坡機場和麻六甲間，搭乘大眾交通工具外，其餘將以步行方式探索馬六甲最著名的「雞場街」、品嘗娘惹糕及參訪姆魯山國家公園，一窺全球最大地穴「砂拉越洞窟」的神秘面紗。

「偏鄉學子也有機會看見世界！」廖家慧說，暑期曾參與學校「夏日樂學」活動，結識來自馬六甲的僑生姊姊，聽了當地許多文化故事後，讓她在心中埋下首次出國就想到馬來西亞的種子，得知電視台徵求小小背包客，就在師長的鼓勵下，嘗試撰寫前往南向世界遺產的行程規劃。

她說，過程中透過網路及Google Map了解當地環境，設計出最簡單省錢、最能體驗當地生活及最讓自己感受深刻的行程，並拍攝長達9分鐘的影片，介紹自己及說明計畫特色，還首次化身行腳節目主持人，分享部落故事。

廖家慧說，在出國前的2個月內，將開始學習簡單英語會話及常用馬來語，希望一到馬來西亞就能儘快融入當地社會，並熟讀各街道及景觀特色，用自己的視角記錄並分享冒險心得，試著揹起背包大膽在異國流浪，為青春留下令人難忘的回憶。

影片連結（銅門國小提供）