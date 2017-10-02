腦波也能下圍棋！ 南大、交大團隊赴加拿大發表

2017-10-02 17:10

［記者劉婉君／台南報導］腦波也能下圍棋！國立台南大學教授李健興、交通大學教授柯立偉、美國加州大學聖地牙哥分校王有德博士團隊合作，首度開發以腦機介面結合AI人工智慧與深度學習科技，透過腦波控制，就能直接下棋，並與電腦圍棋程式對弈。

腦機對弈目前已經測試完成，共同研發團隊5日將在加拿大舉辦的IEEE SMC 2017活動中，公開展示研發成果。該活動為一場有關系統、人及網路的國際會議，預計全球將會有2、3000人參加。

李健興表示，全球在腦波技術研究已有很長一段時間，但與圍棋對弈結合應是全球首例，這項未來人類與機器人共同學習的創新模式，預期將會掀起AI科技學習的討論熱潮。

李健興解釋，不同以往的下棋方式，團隊結合腦機介面與物聯網系統，採用視覺指令控制技術操作下棋。棋士戴上交大團隊研發的專用感應頭罩後，運用乾式電極無線腦波量測系統，進行棋士的腦波量測，再透過無線藍芽傳輸，遠端收取腦波資料後直接下棋，棋士只需要注視電腦畫面，不用再操控滑鼠或鍵盤就能下棋。

此次為執行科技部數位經濟前瞻技術研發與應用專案計畫「智慧機器人與人類共同合作學習於教育學習應用」，計畫所建構的DDF動態黑森林學習平台，目前已與台南市及高雄市教育局共同規劃，將於台南市昭明國中、西門實驗小學、高雄市山頂國小、三埤國小及壽山國中，進行英語、台語及數學等課程，將科技與教育結合，以提升台灣學生數位科技學習成效。

相關影音