中壢慶突破40萬人口 草地野餐音樂會、民歌嗨翻一整天

中壢嗨慶突破40萬人口，辦經典民歌演唱會吸引爆滿民眾聽歌同樂。（記者李容萍攝）

2017-10-01 22:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區人口數於今年6月5日突破40萬人，中壢區公所籌辦系列慶祝活動，今天下午在中正公園、文化公園辦理草地野餐音樂會，安排街頭藝人表演、氣墊遊戲區、3D主題拍照區、美食饗宴、摸彩活動等，晚上在中正公園續攤聽民歌，桃園市長鄭文燦、中壢區長林香美等人趕場與民眾同樂、嗨翻一整天。

鄭文燦指出，桃園升格後，人口成長約11萬5000人，是全國人口成長最高、六都最年輕的城市；其中，中壢區人口在8月達40萬2367人，在六都行政區中，中壢區人口位居於第5，僅次於板橋、桃園、新莊、中和區；若按縣市別，有7個縣市比中壢區人口少。

鄭文燦說，市府在中壢進行的亮點建設包括捷運藍線延伸至中壢車站，捷運綠線延伸至中壢段，中壢車站將形成三鐵共購；機場捷運A21站提早通車至A22站老街溪站；中壢站規劃雙子星大樓；打通中壢車站前後站，形成新的交通樞紐；老街溪、新街溪進行景觀改造，上游規劃施作至平鎮伯公潭，下游至青埔，打造沿岸親水綠帶；中壢國民運動中心將於今年底完工；龍岡規劃設置第二個運動中心；桃園市立美術館將座落於青埔；規劃設立「亞洲創新人才交流中心」；在內壢規劃設置親子館、圖書館等，讓大家看到中壢的進步。

這次的野餐墊及主題餐盒採網路報名，共送出1100組，參與的家庭帶著美食、舖張餐墊和親朋好友相見歡；只要設籍中壢於6月5日出生或身分證後兩碼為40者，還可以領取紀念。

至於經典民歌演唱會卡司包括潘越雲、萬芳、周治平、殷正洋、黃仲崑、南方二重唱及李明德，帶來整晚雋永如詩的經典歌曲，令全場爆滿民眾聽得很陶醉。