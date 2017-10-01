為愛孫護眼發明訓練裝置，六旬博士生發明展奪金

2017-10-01 19:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕2017年烏克蘭國際發明展今公布成績，台灣參展團以27面金牌、20面銀牌、3面銅牌及6座特別獎，總成績排名第二，再度展現我國發明實力。年逾60歲的雲林科技大學博士生李正忠不只好學不倦，更是此次大會最高齡參賽者，還以可舒緩用眼過度的「眼睛訓練裝置」一舉奪金。

今年第13屆烏克蘭國際發明展有俄羅斯、以色列、波蘭、韓國等27國近400件作品參加，台灣參展隊這次有65件作品參賽，最後總成績僅次於地主烏克蘭。

李正忠已從事製造測量視力相關設備相關行業多年，他秉持活到老學到老的精神，不只回到雲科大工程科技研究所就讀，還參加發明展。

李正忠說，這次發明靈感主要來自5歲的孫子，成天抱著手機盯著看，他擔心發育階段視力受到損傷，因此發明眼部訓練裝置，裝置會以正負100至200度的差異成象，就像一下看遠、一下看近，強迫眼部肌肉運動，讓眼部肌肉放鬆，避免近視或是老花等發生。

得到金牌及特別獎的作品還包括高雄榮總的重症醫學中心主任黃偉春研發的「快速心電圖檢測裝置」，在緊急情況下，即使不是醫護人員，也可以依據器官標示，正確量測心電圖。而高雄第一科大創新創業教育中心陳建志與學生共同創作的「子宮頸檢測器」，則結合APP，引導女性自行正確採樣，並可將數據傳送至醫生端進行診斷和醫療建議。

中華大學資訊工程系學生許凱博和同學設計「防寶寶趴睡感應器」，利用陀螺儀感測水平，避免嬰兒因趴睡窒息。吳鳳科大機械系副教授蔡宏榮帶領學生研發的「時尚藍牙隨身擴音機」，內建高效率的擴音電路，驅動高效能全音域喇叭，輕鬆講即可展現最清晰強勁的擴音效果且不失真。

由成大育成中心所輔導的睡眠撲滿SleepBank，內建深睡頻率科技晶片，透過共振原理，促進睡眠。大愛感恩科技的「廢棄毛毯再製毛毯」，則是體現從搖籃到搖籃的循環經濟概念。