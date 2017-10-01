南澳立體平交道下午通車 暫先開放汽車通行

交通部次長王國材（前排右2），宜蘭縣代理縣長吳澤成（右1）及立委蕭美琴等人今出席通車儀式。（記者張議晨攝）

2017-10-01 13:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路改善工程將於108年底完工，被視為通車後瓶頸路段之一的南澳平交道，交通部公路總局推動立體交叉改善工程，預計今下午4點正式通車啟用，首階段開放汽車先行，機車、大型重機則待評估後再研議開放，預計可大幅減少平交道停等時間，改善蘇花公路南澳路段塞車問題。

南澳平交道立體交叉改善工程完工，今舉辦通車典禮。（記者張議晨攝）

南澳平交道一天有157班次行經，尖峰時段光1小時就有26分鐘放下柵欄，每逢連續假期，常可見大串車龍在此回堵，是蘇花公路的交通瓶頸之一。

南下北上車流可直接跨越下方鐵軌，不用再行經平交道，大幅減少車輛停等時間。（記者張議晨攝）

公路總局第四區養護工程處長廖吳章指出，平交道改善工程完工後，未來南下車輛可經高架道路直通南澳武塔，北上車流也可從武塔直達南澳市區，大幅改善車流廷等列車造成的塞車問題。

南下北上車流可直接跨越下方鐵軌，不用再行經平交道，大幅減少車輛停等時間。（記者張議晨攝）

南澳平交道立體交叉路段今舉辦通車典禮，包括交通部次長王國材，宜蘭縣代理縣長吳澤成及立委蕭美琴，陳歐珀均出席剪綵。

南澳平交道尖峰時間每小時柵欄方向近半小時，是蘇花公路上的交通瓶頸之一。（記者張議晨攝）

公路總局表示，改善工程預計今下午通車，首階段開放自小客車、大客車、大貨車先行，機車、大型重機暫不開放;未來通車後，會再考慮車流狀況，研議開放機車通行。

南澳平交道改善工程預算近5億元，工程北起南澳平交道前約50公尺處，右轉利用既有的宜55線（大通路）拓寬，沿鐵路西行高架跨越鐵路，改善工程總長約1.2公里，其中有641公尺為橋梁路段。目前改善工程開放南澳平交道至武塔閘道，待蘇花改工程108年全線完工後，將會直接銜接蘇花改B1標隧道。