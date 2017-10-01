桃園家庭運動會 800人親子共玩樂

桃園市政府社會局在桃園市立體育館舉辦「就愛17動起來」家庭運動會，約800人共襄盛舉。（記者陳昀攝）

2017-10-01 12:14

［記者陳昀／桃園報導］有些家庭可能礙於經濟條件，少有機會擁有全家共同的休閒時光，為此桃園市政府社會局已連2年舉辦親子活動，今天早上在桃園市立體育館舉辦「就愛17動起來」家庭運動會，約800人共襄盛舉，讓許多家庭能好好相聚，度過一個美好的上午。

「經濟有弱勢，生命沒有弱勢！」桃園市長鄭文燦出席活動時表示，市府在桃園市13區設置家庭服務中心，要做大家的後盾，協助需要幫助的家庭，希望大家能永保熱情、勇敢，抱持正面態度，困難的時刻總會過去。

他說，市立體育館是2017台北世大運的比賽場所，地板、空調、座椅等設備都很完善，適合舉辦相關運動、闖關等活動，也希望參與的家庭能感受到其中樂趣，共享親子運動的美好時光。

桃園市政府社會局長古梓龍表示，社團法人中華道家人文協會已連2年協助社會局舉辦親子活動，除了贊助經費外，也出動百名志工協助，今天的親子活動為趣味運動會，包含團體進行的「傳呼拉圈」、「滾大球」競賽項目，還有「未來國手」、「姍然起舞」、「寶貝我愛你」、「我最搖擺」、「地吸引力」等5個親子的活動關卡。

古梓龍說，各區家庭服務中心都會配置專業社工人員，關懷需協助的市民，也推展各項社區服務方案，是社會安全網最重要的一環。