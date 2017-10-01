自行車挑戰武嶺 13國近2千車友出發

清晨4時許天未亮，埔里地理中心碑早已擠滿要挑戰合歡山武嶺的選手，等候出發。（記者佟振國攝）

2017-10-01 07:49

〔記者佟振國／南投報導〕2017永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車活動，今晨5時於南投縣埔里鎮地理中心碑鳴槍出發，近2000騎士挑戰全國公路最高點海拔3275公尺合歡山武嶺，考驗選手體力與耐力，雖然挑戰難度高，但高山風景秀麗，仍是許多車友的最愛。

武嶺自行車活動已邁入第12年，今年參加選手1989人，男子1866人、女子123人，年齡最大72歲，最小僅13歲，還有29名外籍選手報名，分別來自日本、菲律賓、美國、泰國、馬來西亞、新加坡、法國、香港、中國、義大利、紐西蘭、西班牙、克羅埃西亞，多達13國，也創歷屆紀錄。

清晨5時天色未亮，選手於埔里鎮地理中心碑集合鳴槍出發，經台14線埔霧公路至仁愛鄉霧社，再接台14甲線，一路經清境農場、梅峰、翠峰、鳶峰、昆陽，終點設在武嶺停車場，全長55公里，海拔從450公尺一路爬升至3275公尺，落差逾2800公尺，是體力與耐力的考驗，但沿途能欣賞台灣中、高海拔的清境農場、合歡山美景，車友仍樂此不疲。

縣府表示，參加選手須在7小時內完賽，主辦單位也在台14甲線15.3K清境觀星補給站設置關門點，起點出發須在4小時內通過，逾時則勸導選手勿再上山，以免超過交通管制疏導時間而影響交通，更可能造成危險。

台14線人止關路段過後爬升坡度加大，挑戰選手體力、耐力。（記者佟振國攝）