全國首間「無現金大學城」 一張悠遊卡全搞定

2017-09-30 16:35

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司今年4月與中正大學簽訂合作協議後，今天宣布從10月起，將把中正大學打造為全國第一個「無現金大學城」，舉凡校園內商店、美食街到行政費用，都能用悠遊卡付費，並盼以中正大學作為示範點，希望未來能推廣到所有校園，推動台灣邁向「無現金社會」。

中正大學佔地相當於5.17個大安森林公園，因校區廣大，師生大多以校內區域為生活中心，而10月起，只要在中正大學校園內，餐點、美髮、攝影、書局及消費合作社皆可使用悠遊卡付費，至體育館、圖書館、車輛管理中心也可以用悠遊卡支付各種費用。

悠遊卡公司表示，中正大學校內共有21家商店裝置悠遊卡扣款機，同時校方於教學組、圖書館、體育館、車輛管理中心及公關中心皆設有小額扣款設備，提供師生們繳交費用、影印、列印、申請成績單、繳納停車費使用，未來中正大學1萬2000名師生，只要有悠遊卡就能在大學城食、衣、住、行、育、樂，享受「無現金」的悠遊生活。

悠遊卡公司也說，為鼓勵中正大學師生們多使用悠遊卡，10月2日起至10月31日止，在中正大學校內的各項悠遊卡設備，以悠遊卡支付皆可獲UUPON點數，滿100元贈100點，相當25元現金回饋，好康擴及週邊，一般悠遊卡持卡人只要在這段期間內到訪中正大學，同樣可使用悠遊卡累點。