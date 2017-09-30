醫病》熟男嘿咻不舉致攝護腺結石 醫師建議依公式規律射精

2017-09-30 14:02

〔記者方志賢／高雄報導〕60多歲陳先生罹患糖尿病10多年，「小弟弟」長年不舉，求助泌尿科醫師，經檢查他睪固酮不足，勃起困難、性慾全無，由於很少射精，攝護腺還發現數十顆小結石，後經補充荷爾蒙藥物及低劑量壯陽藥，患者性慾提升、硬度夠，有了性衝動，攝護腺結石也跟著嘿咻射精排掉。

收治病例的高醫泌尿科醫師王起杰表示，攝護腺是製造精液的器官，若射精太少，會造成攝護腺結石，他也提出「九九射精表」公式，也就是男性年齡的10位數乘以9，例如30歲的男性，3x9=27，2週7次射精為洽當。

王起杰說，這名患者因長期勃起功能障礙就醫，經抽血檢查其男性荷爾蒙僅200ng/dL，正常數值要300ng/dL到1100ng/dL，患者因睪固酮不足，造成性慾全無及勃起困難。

王起杰說，補充患者荷爾蒙藥物，提升性慾，另外給予低劑量的犀利士，增加陰莖硬度，患者想嘿咻或自己ＤＩＹ，攝護腺的結石跟著排出。他也建議成年男性定期透過性行為或DIY自慰的方式，規律性射精保持健康，也避免太久未射精而造成攝護腺結石。

王起杰強調，造成患者性功能障礙，主因還是糖尿病抑制睪固酮分泌及造成勃起困難，根本治療方法是好好控制糖尿病，持續追蹤糖化血色素。正常人糖化血色素4到6，若能控制到7以下，糖尿病控制在良好狀態，性功能障礙的治療成績可以更好。