醫病》猛搓鳥想不早洩 生殖器腫如麵龜

2017-09-28 16:16

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市26歲謝姓男子日前破處後，發現自己有早洩問題，不但撐不了一分鐘，甚至還在前戲時就快速「繳械」，謝先生誤信網路偏方，以為用毛巾摩擦生殖器，就可以降低敏感度，沒想到竟導致生殖器破皮、感染，腫大猶如「麵龜」，經藥物治療一個月後，已經進步到可以撐5到10分鐘。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑醫師表示，謝男和女友都是第一次，起初以為是太緊張才早洩，結果每次都這樣，甚至還沒進去就射了，謝男自行上網找鍛鍊方法，發現網路鄉民傳言將龜頭摩擦到角質化可降低敏感度，導致生殖器破皮、發炎，腫了1.5倍大，猶如「麵龜」，才就醫主訴「生殖器很痛！」

邱鴻傑說，過往早洩治療除了行為療法，也會使用抗憂鬱藥物或是麻醉藥物來降低男性射精欲望，但有噁心、想吐等副作用疑慮；目前已有取得合法適應症的早洩藥物，藉調控大腦血清素濃度，提升射精控制能力。謝男待發炎問題治好，經過服藥一個月之後，並自慰練習延遲射精，目前已經可撐5到10分鐘。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄表示，早洩是最常見的性功能障礙，以2、30歲年輕男性居多，年長的則較多是勃起功能障礙，民眾常混淆兩者，其實早洩的盛行率比起勃起功能障礙還來得高，平均每3人就有1人早洩！

亞洲大學附屬醫院震波碎石室主任石欣衛解釋，早洩是指射精控制力不佳，在非預期時間達到射精，與勃起硬度無關，很多人因為很快就射了，生殖器硬度降低，而覺得自己有勃起問題；男性性功能障礙是比較私密的問題，亞大醫院「男性性功能中心」提供民眾充分、完整的諮詢時間，做最全方位的診斷。