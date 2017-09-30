農地盤查圖台上線 農委會：可看出地方沒處理哪些違規

「農業及農地資源盤查結果查詢圖台」上線，可以看到彰化縣農地違建工廠（紅色部分）狀況嚴重。（翻攝自網路）

2017-09-30 11:47

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今天公布「農業及農地資源盤查結果查詢圖台」，透過衛星影像，搭配農委會的農地盤查結果，總計1萬5000多筆的農地地籍資料全部上線，全台農地包括農糧作物生產、養殖魚塭、畜牧使用、林業使用等農業生產情況，以及農舍、工廠等非農使用，都可以一目了然。

農委會副主委陳吉仲表示，如果圖台顯示農地上有未持有合法建照的建築物，再結合即報即拆，能確保農地不再流失，這就是圖台要扮演的功能。陳吉仲說，哪些違規使用的案件，地方政府不處理，大家可以一目了然。

圖資上以不同色區分使用類別，例如綠色農糧作物、藍色養殖魚塭、黃色畜牧使用、淺黃色農舍、紅色是工廠等。使用者可以直接勾選想看的使用類別，立即可顯示全台或各縣市農地情況。也可以輸入地名、地址或地籍尋找某一筆特定的農地使用狀況。

使用者可點選一塊農地，會顯示包括「成果」、「地籍」、「分區」、「類別」和「說明」等資訊。「成果」會顯示為農糧作物、養殖魚塭或是違規工廠；「分區」則會顯示特定農業區或一般農業區等；「類別」則會顯示為農牧用地或養殖用地等。

「農業及農地資源盤查結果查詢圖台」今上線，環團現場給予地號立即查詢，指該處正在興建中。（翻攝自網路）