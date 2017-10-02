讓Google小姐唱歌的超簡單教學 網友：又一洗腦神曲

大家都知道可以讓Google翻譯語音小姐唱歌，但你知道詳細怎麼做嗎?

2017-10-02 13:38

〔影音新聞／綜合報導〕讓Google翻譯的語音小姐唱歌已經不是新聞，但是如何讓她唱起歌來，大家知道嗎？印尼有個Youtuberheiakim Music經常在自己的頻道Rimix各種歌曲，也經常使用Google翻譯翻唱歌曲。這次他放上如何讓Google小姐唱自創歌曲的教學，簡單粗暴的說明讓人感覺明天馬上就能做一首洗腦神曲。

原來讓Google小姐唱歌這麼簡單，還不手刀去試試看？