黑琵報到！台南揪賞鳥嘗海鮮 體驗濕地之美

2017-09-28 20:46

〔記者王涵平／台南報導〕黑面琵鷺陸續飛抵台灣，台南保育季系列活動下月15日起登場，今年除了啟用兩座賞鳥亭，還有攝影展、研習會等活動，台南市農業局邀請全國鄉親來台南輕旅行，賞黑琵、嚐海鮮、體驗濕地之美。

台南市農業局今天舉辦2017黑面琵鷺保育季系列活動記者會，由「七股之星」楊欣樺帶領「黑琵天使」高唱「黑面寶貝」揭開序幕。今年的黑面琵鷺保育季活動主題是「黑琵舞者、神采飛揚」，雲嘉南風景管理處興建兩座賞鳥亭，將於活動開幕當天剪綵啟用，提供更舒適方便的賞鳥環境，預估今年的保育季會吸引更多賞鳥人潮。

23隻沒北返 在七股頂山濕地long stay

農業局長許漢卿說，今年有23隻黑面琵鷺留在台灣沒有北返，其中4隻一直在七股頂山棲息，顯見頂山濕地生態豐富、環境佳，是環境教育優良場址。為了推廣七股頂山濕地，今年保育季活動特別選在頂山，引領大家一同守護這塊土地。

黑面琵鷺保育季系列活動10月15日於七股頂山第二賞鳥亭揭開序幕，當天有「賞鳥剪綵啟用」、「黑面琵鷺郵票小全張出版」、「小小解說員」及「濕地保育宣傳」。11月15日在特有生物研究保育中心七股研究中心有攝影家黃永豐「濕地我尚水攝影展」及「黑琵親子研習會」。11月19日號召全國愛好生態旅遊民眾來台南輕旅行、賞黑琵、嚐海鮮及體驗濕地之美。