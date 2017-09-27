雇小偷闖自己家 澳男：為了跟女友分手

2017-09-27 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前澳洲一位男性雇用小偷去偷自己的家，目的是為了更容易與女朋友分手。

綜合外電報導，澳洲一位30歲，名為麥可‧博爾頓（Michael Boulton），育有兩位小孩的男性，日前付給小偷200澳幣，在他跟女友出遊度假時闖進他家，偷走所有他女朋友的物品，這樣他就能更輕鬆的跟女友分手。這位男性特別向小偷說明，是要偷走他女朋友的物品，這樣他回到家以後就不用再看見女友的所有物。

博爾頓跟女友在今年8月底9月初時一起去探訪親戚，他當時就希望能與女朋友分手。在他理想的計畫中，他希望能回到一個不再有任何女朋友物品的家，也更容易讓他跟女朋友分手。偷竊案發生後，博爾頓在警察到達他家調查時，很快的向警方承認他計畫了這場偷竊，並說他只是希望他的生活能「完全脫離」女友。博爾頓女友被偷走的物品包括衣物、筆記型電腦、充電器、珠寶，還有護照與公民證件。

博爾頓在法庭上承認犯下竊盜罪，他的律師也告訴法庭，博爾頓對自己的作為感到很懊悔，「他理解到他應該用更好的方式分手」。但法官則認為，博爾頓目前失業中，卻願意花200澳幣雇用小偷，是很不適當的行為。博爾頓最後被判12個月的監禁，以及賠償女朋友866元澳幣。