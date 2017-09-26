寶可夢大當機 玩家怒吼：賠償超夢其餘免談！

2017-09-26 21:25

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕寶可夢「Pokémon GO」下午4點左右開始出現全球大當機，直到晚間9點還沒修復完成，不少寶迷抓寶作息大亂，紛紛在網路社群發出怒吼要求官方補償，對於補償方案，幾乎所有寶迷都有相同願望，「給我超夢，其餘免談」！

多數寶可夢玩家都在下午4點左右重新登入時失敗，剛開始還以為遭到「影鎖」，玩家哀鴻遍野，後來更發現，幾乎所有玩家都無法登入，才知道原來官方伺服器當機。

寶迷們耐心等候，但截至晚上9點還是進不去，許多寶迷開始發出怒吼，因為有人利用晚間天氣較不熱時抓小怪「練功」，有人則整裝準備出發打道館，更有相約集體作戰的寶迷枯等多時。

寶可夢玩家認為，官方擾亂了他們的抓寶作息，也有人打道館或抓寶抓一半時當機，寶迷紛紛要求官方給予賠償，而各方提出的心願方案幾乎都圍繞著「超夢」！

寶迷kerry在網路社群提議，「該集體求償，請每人立即發送一張超夢邀請函做為賠償。」Shin Hau認為這樣太便宜官方了，因為「很多人可是丟了卷、開了蛋、灑了花耶！一個大當機，全部被坑殺，這不大回饋，怎麼說的過去...」。

Shin Hau要求，「開放超夢抓一個星期，每人至少50球，而且都是綠圈，這樣比較有誠意...。」但也有人認為，這樣寶迷拚命買券來打超夢，官方還不賺翻？