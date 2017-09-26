台中國際動漫博覽會畫作 前進中小學展覽

台中國際動漫博覽會45天展期，吸引超過5萬人次參觀。（圖由台中市新聞局提供）

2017-09-26 13:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中國際動漫博覽會吸引超過5萬人次參觀，市府新聞局今天說，參展畫作除作為未來與文化部合作建置的國家漫畫博物館館藏外，也將把歐洲漫畫帶入全市各中小學展覽，讓學生欣賞有別於日本、美國漫畫以外的漫畫藝術內容。

今年動漫博覽會以榮獲法國安古蘭國際漫畫節好書競賽最有膽識新銳獎新星－布雷希特．艾文仕（Brecht Evens）作品為主展，搭配台灣在地原創小誌市集，呈現與過去國人習慣的漫畫展形式完全不同的風貌，帶給民眾一場拓展視野又與在地連結的展覽。

博覽會中5場次的國際講座，邀請歐漫界知名人士與本地專業人士對談交流，不僅讓台灣與國際漫畫產業接軌，也與已逐漸打響名聲的「台中國際動畫影展」一起，要讓台中透過動畫及動漫打入世界舞台；每週末固定舉辦的手作工作坊也大受好評，「手工絹印體驗」由老師帶領民眾學習絹印角度及力量拿捏，絹印版型更有2018台中世界花卉博覽會LOGO深具特色。

「剪影裝置手作」課程也吸引許多民眾參與，由老師帶領學員用身體表現各式動作，由學員互相以同伴的表現動作，親手繪製人型立牌角色，並腦力激盪創作故事，最後透過投影在艾文仕畫作上，如同走進艾文仕的漫畫世界之中。

新聞局表示，台中國際動漫博覽會圓滿落幕，現場所展畫作除收藏至國家漫畫博物館外，由於艾文仕的作品敘事構圖巧妙運用線條和顏色做出區隔及呈現，與國人常見的漫畫分格框與對話框不同，將深入校園展覽，讓學生們欣賞有別日、美漫畫的歐洲漫畫風格。