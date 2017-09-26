花東鐵路歷史的一刻！新自強隧道切換新線完成

花東線新自強隧道切換西正線完工！上午第一班由北上401次普悠瑪於6點11分通過，從新自強隧道北口出隧道。（鐵工局提供）

2017-09-26 08:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕昨晚午夜跨今天凌晨，鐵工局、台鐵局進行花東線「新自強隧道」進行軌道切換作業，將自強隧道舊路線成功切換至新線西正線，在今天上午6點測試完成，第一班列車是北上的401次普悠瑪號，在上午6點11分順利通過！切換西正線之後，為單線向通車，明年6月東正線完成切換，將可雙線雙向通車。

工程難度不亞於國道5號雪山隧道，新自強隧道從2009年動工，因遭遇破碎且湧水不斷的沉泥層地形，曾一整年隧道只挖22.8米，鐵工局專家從日本引進「中導坑工法」突破困難，於2015年10月20日隧道「貫通」，今年8月完成軌道及電車線鋪設作業，鐵工局於昨天25日跨26日深夜進行軌道切換作業。

鐵工局東工處表示，今天凌晨鐵工局人員切換作業，由東工處長黃鳳岡督導，包括鐵工局、台鐵局出動將近300人力，指揮中心設在瑞穗車站，分別就軌道工程、電力工程、電務工程，分成A、B兩段（瑞穗、三民）進行切換，現場配置怪手11部、砸道車4部、電力維修車4部，工程浩大！

玉里工務段段長薛文城說，工程人員從昨晚8點開始徹夜工作，直到今天早上6點才全數測試完成。

台鐵局花蓮工務段也配合鐵工局，凌晨進行瑞穗-三民區間的西正線測試運轉，包括軌道路線、電車線、號誌、ATP、計軸器試運轉，設施整合良好。

由於測試時程有稍微延誤，第一班通過新自強隧道新線「西正線」的班車是401次北上普悠瑪號，於上午6點11分左右通過隧道，第2班4613次區間車約6點16分通過，完成歷史一刻。

隨著新線路開通啟用，除了花東線鐵路東拓後第一代單線的自強隧道功成身退（1985年～2017年），花東線唯一的雙向無人列車交會號誌站「舞鶴號誌站」，也已走入歷史。

相關影音

花東線新自強隧道軌道切換新線，鐵工局、台鐵局出動300員人力徹夜趕工，測試車先通過隧道確保安全性。（鐵工局提供）