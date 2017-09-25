田徑場租借不周延 台大主秘︰未來不外借了

2017-09-25 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕台大因出借田徑場給「中國新歌聲」進行活動，引發一連串爭議，昨日更因此發生流血衝突事件，台灣大學主任秘書林達德今日表示，處理過程確實不周延，未來田徑場租借會以教學為優先，除非遇到像世界大學運動會或全國大專校院運動會等這類活動，否則田徑場可能朝「不外借」的方向規劃。

根據《中央社》報導，林達德表示，台大校總區室內場地租借由該建物管理單位負責，綜合體育館、田徑場等場地是由體育室負責，過去在校內舉辦校園徵才等大型活動時，在提出活動計畫書後，會經過校園規劃小組審議或經過多次協商評估才決定，而體育館的活動則授權體育室處理，校方平時較少經手。

針對租借田徑場引發學生質疑「黑箱」，林達德坦言處理過程確實不夠周延，場地租借辦法原則明訂教學應優先，不過這次體育室將音樂節活動計畫書送到校方時，校方才知道租借時間在平日且租借時間長，由於當時非常接近活動時間，如果不借可能有合約、賠償等問題，在考量這是一般音樂活動，加上體育室表示會協調教師調整上課場地後，校方才勉強同意外借。

然而田徑場租借在未來該如何處理？林達德指出目前已請總務處研擬更嚴格的場地租借審查流程，未來田徑場租借會以教學為優先，除非遇到像世大運或全國大專校院運動會等活動，不然田徑場可能朝不外借的方向規劃。