推動永續觀光 賀陳旦：旅行、享受、尊重

2017-09-25 15:18

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長賀陳旦今天表示，「旅行、享受、尊重」成為國際新旅遊理念。台灣今年迎向國際永續生態旅遊年，期待喚起民眾對永續旅遊的意識，更期許觀光產業發展發揮突顯在地差異性的想像力，讓台灣觀光「迎向國際、邁向永續」。

交通部觀光局辦理「從種籽到森林─2017台灣永續觀光發展論壇」，今、明兩天登場。台灣接軌全球永續觀光發展，結合聯合國世界觀光組織（UNWTO）以2017年「國際永續觀光發展年」為目標。賀陳旦、立委陳歐珀、觀光局長周永暉等共同出席，並廣邀產、官、社、學、研等各界約360人參加，座無虛席。

賀陳旦表示，今年論壇核心觀念為「從種籽到森林」，運用年輪、指紋、漣漪三個意象，傳達推動永續觀光應思考的時間性、獨特性與擴散性，象徵在觀光旅遊上，各個旅遊目的地、每種旅遊型態的差異性。

他說，UNWTO正推廣「旅行、享受、尊重」的新旅遊理念，「享受」在地青年的人情味、用心與心意時，也要「尊重」差異性，放慢旅行步調，欣賞所到訪的景點、去感受在地的文化差異性，提升國旅深度。

賀陳旦指出，在這個網際網路、行動通訊裝置盛行的世代，網路達人分享許多的旅遊體驗，不在乎旅行走多遠，在乎的是傳遞自己獨特的體驗，隨著分享散播到全世界四處各地，逐步建立起台灣觀光品牌。

觀光局指出，論壇邀多位國際重量級講座分享全球觀光趨勢與經驗，包括PATA亞太旅行協會前主席Hiran Cooray、日本知名策展大師北川富朗、日本星野集團虹夕諾雅京都總經理酒井俊之、法國在台協會主任紀博偉，及峇里島Green School創辦人John Hardy等。

國內則邀請台灣好基金會執行長李應平、空間母語基金會執行董事陳育平、香港城市大學教授倪孟正與各地機關首長或代表等20位專家學者，針對台灣北中區、南區、東區及離島各區域觀光發展課題與觀察，進行經驗分享與交流，逐步凝聚台灣永續觀光共識。

周永暉說，必須正視氣候變遷的課題與對環境的友善，呼籲各界身體力行盡一份心力，共創環境友善、產業永續、社會發展三贏。觀光局擬訂「Tourism 2020─台灣永續觀光發展策略」，正推動一年一旅遊主題，分別是「生態、海灣、小鎮、山脈」，並重新盤整了全台觀光節慶活動，塑造「台灣觀光新年曆」品牌。