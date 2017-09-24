感恩！ 讚嘆！ 飛天意麵神教在台設立

飛麵神教傳出在台灣登記，將成為政府立案的宗教團體，讓網友狂熱直呼「感恩麵神！」、「讚嘆麵神！」（圖擷自「台灣人文煮意麵團 Humanistic Pastafarianism in Taiwan」臉書粉絲團）

2017-09-24 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕妙禪師父勞斯萊斯事件引發爭議，在台灣還有1個神奇的宗教團體「飛天意麵神教」引人注目，由於超狂的名稱與信奉唯一真神「麵神」，讓不少網友狂熱直呼「感恩麵神！」、「讚嘆麵神！」、「R麵（阿們）」。

綜合媒體報導，據傳飛麵神教已在台灣內政部登記，預估在11月就可合法成為政府立案的宗教法人。事實上，飛麵神教去年在荷蘭已是正式宗教，於紐西蘭還可以舉行飛麵神教的婚禮儀式。

回顧飛麵神教的起源，其實是美國男子亨德森（Bobby Henderson）所創立，原意是為了要諷刺宗教問題，沒想到卻在世界各地深受喜好，創造出不少「信徒」。

在台灣申請飛麵神教的團體「台灣人文煮意麵團」，甚至設立官網宣傳宗教思想。該團強調，他們的宗旨是以「人文主義來宣揚飛天麵神的愛與真理，平衡宗教影響力並保障世俗權利，尋求跨領域合作解決社會問題。」

台灣人文煮意麵團指出，他們的創團源起，就在於偉大麵神酒醉仆街造成宇宙大霹靂，但人類大腦卻逐漸遺忘麵神，因此麵神就把人文主義帶入人間，這是偉大麵神矯正人類智力的計畫。上述說法充滿了飛麵神教的惡搞精神，也讓許多網友一起讚嘆，還有人坦言有一點想要入教。