結合在地小農 創世基金會推中秋禮盒義賣

2017-09-23 11:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕社福團體因景氣差捐款少，只能透過義賣增加營運經費，中秋節即將到來，創世基金會台中院與農民合作推出梨子及文旦禮盒，還有堅果禮盒，品質都很好，可作為中秋送禮的相當貼心的禮盒，不但可送到人心，又可做公益。

全台目前約有4千多位植物人，許多植物人家屬因為不捨，選擇在家自行照護，終日像個陀螺似的忙碌打轉，每月不僅要負擔沉重的經濟壓力，更需日以繼夜地照顧，無法喘息，而創世透過植物人的安養及到宅服務，來減輕家人負擔。

創世台中院目前安養30位植物人，每位植物人每月平均安養花費4至6萬元，此外，創世還進行到宅服務，約有100位，每次到宅服務約花費1200元，每月安養、到宅雙軌服務經費約150萬至180萬元不等，照護經費甚鉅，但近年來募款不易，捐款及發票的捐助都比以往少，創世只能透過多次的義賣，來籌募經費。

創世基金會台中院今年與台中市石岡區服務個案張清水的梨園合作推出日本品種多汁清甜的「新興梨」、雲林斗六柚農品質優良手工嚴選的「老欉文旦」，與獲選台中十大伴手禮好禮標章的堅果鑽堅果專賣店之「堅果禮盒」等3項，民眾可購買作為中秋禮盒。

由於很多民眾基於愛心，購買社福團體所推出的中秋禮盒來贈送親朋好友，也希望品質也能優良，而創世所選的中秋禮盒義賣活動，都是品質相當不錯，讓愛心民眾不僅幫助植物人，也可幫助在地小農外，愛心結合公益，送禮送到心坎裡。

創世台中院長陳韋龍院長表示，今年天氣相對穩定，水果品質與產量都優於以往，台中石岡區「新興梨」、斗六「老欉文旦」均品質優良、多汁可口，堅果鑽核家開心禮盒也有四種豐潤無添加的堅果及果乾，不論是自用、送禮或老闆犒賞員工都是最佳選擇。預訂專線：（04）2384-1126轉分機9，中秋義賣小組。