課審大會今續戰文白比例 教團嗆「部長下台」

2017-09-23 06:33

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部課審大會今天早上9點半開會，將續戰高中國文課綱的文言文比例爭議，據悉，在確認會議紀錄時，將有課審委員提出「修正動議」，推翻教育部10日宣布課審大會通過文言文比例45到55％一案以推動「重審」。「教育轉型正義聯盟」將赴會場前抗議，要求錯誤宣布文言文比例的教育部長潘文忠下台負責。

教育轉型正義聯盟召集人、高中老師張文隆表示，馬政府時代大搞黑箱違調課綱，多少青年學子犧牲課業、自由、甚至生命，不惜與之奮戰，民進黨如今乘著學生運動坐穩執政，非但沒有追究黑箱違調課綱責任，反而在課審大會中，以「不表決逕宣布」的方式，「黑箱」通過高比例的黨國體制洗腦文言文教育。

張文隆直指，教育部宣布的文言文比例版本是2016年2月「馬政府時代」課發會通過的國文課綱草案，教育部長潘文忠原在馬政府內任職高官，仍保有馬政府教育官員的心思，如何不啟人疑竇？小英政府重用亦應負責，他身為12年國教課綱的第一線教師，同時也是第一屆家長，教育部犯下的錯誤絕非小事，嚴重傷害年輕學子的未來。

不僅如此，推薦選文篇數因跟著比例走、將會多達20篇，張文隆表示，和現行課綱比較，20篇只有1篇不同，其他照舊沿襲，但12年國教不應再是菁英教育，而是國民基本教育，如此換湯不換藥的課綱草案，如何讓家長和學生放心？況且全世界有哪個國家，非日常用語文言文占了高中生國語文教育的一半內容以上？

張文隆怒批，教育界真是「藍影幢幢」，即使總統已換蔡英文，但國民黨的黨國幽靈仍無所不在，令人恐怖戰慄，文言文比例一案更突顯，新政府依舊見不了光，課審大會委員多數要調降文言文比例，教育部長潘文忠為何「特權保障」硬讓高占比的文言文闖關成功？中間內幕是否有不可告人之處？民進黨執政的教育部長仍保有國民黨的黨國情結？教育部必須說清楚、講明白，他們更要追究教育部長的政治責任，要求部長下台負責。

張文隆質疑擁文言文派稱黨國化的國語文是「你們的屋宇」，實際上卻是「我們的牢籠」，為了後代子孫的福祉，務必要打破綑綁住台灣母土的牢籠，教育轉型正義聯盟提出四個主張：「拒絕黑箱！」、「給我真相！」、「部長下台！」、「破除黨國牢籠！」