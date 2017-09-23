妙禪被爆早深入校園！ 高中輔導刊物寫神蹟

最近有網友在PTT爆料，其實妙禪早已經深入高中校園。（圖擷取自佛教如來宗官網）

2017-09-23 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕「佛教如來宗」創辦人妙禪，因收受信徒2輛價值4000萬元的勞斯萊斯引發爭議，事件持續延燒。最近有網友在PTT爆料，其實妙禪早已經深入高中校園，指台北市私立金甌女中一份2015年的輔導資訊刊物，以大篇幅刊載妙禪師父的神蹟。網友說，傳非常多間學校都淪陷，這只是其中一間而已。

目前這份刊物仍可在金甌女中官網上瀏覽，內容為2名教師記述許多師生信仰妙禪的經歷，讚嘆只要「每天在家一禪定、每週參加精舍法會、懂佛理，真心關懷他人傳福音，每個人都因為心改變了，生命得到前所未有的脫胎換骨！感恩妙禪如來！」

刊物提到，信仰妙禪可以讓「情緒安定，人際關係變和諧」、「家人關係變圓滿，懂得真愛感恩父母」、「找回健康與人生價值，人生從黑白變彩色」、「智慧提升，讀書工作效率變高，順利通過考試」，甚至能了解愛的真實意義。

刊物中有一名女學生表示，透過禪行，心開始安定，讓恐懼不安被妙轉渡化，甚至能與班上同學代表學校參賽，榮獲「台北市103學年度高職學生英語歌唱比賽第二名」的殊榮。另一名女學生說，跟隨心靈導師依教奉行後，身體狀況變好，掉髮及頭痛不藥而癒。還有女學生因為信仰妙禪後，讀書專注力提升，考上夢寐以求的淡江大學統計系，變得勇敢有自信，不再哀怨沒人愛。