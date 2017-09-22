獨家》文白之爭明開會 彰女台文社聲明：教長不要再騙我們

2017-09-22 22:40

〔記者林曉雲／台北報導〕針對教育部明天召開的課審大會將繼續討論高中國文文言文比例爭議，彰化女中台文社、萬芳青蘋果、雄中鄉土文化研究社、新竹高中土地社、台南女中台灣文化隊等高中社團今晚發出聲明指出，雖然10日課審大會已決議文言文比例，但這兩個禮拜外界不斷的指責該次大會的程序問題，學生們期待會有「再一次改變」的機會，希望12年國教理念不斷出現的「以學生為主體的教育」不再是謊言，也期待部長不會再讓學生感到被騙。

彰女台文社學生表示，過去文言文比例如此之高，讓許多國文老師們把心力都投注在講解文言文，不論是在解釋字義或者探討作者的寫作技巧上，而忽略了不少白話文課文，常常要求學生回家自己閱讀。並且，學生總是被要求背註釋背翻譯背課文，每天都在小考翻譯註釋與默寫課文，讓學生覺得國文課變成不斷背誦以求取高分的科目。

同時，其他文學也因此遭到排擠，文學的多元性被降低；國文科領綱中所提的課程目標也並不是只有文言文能達到，領綱的課程目標中寫著「體會文化傳承與生命意義的開展」、「關切社會重大議題，培養參與公共事務的熱情與能力」、「關心本土與國際事務，體認多元文化價值」，連署高中生認為，台灣文學有許多不同作家的作品是可以充分達到這些目標。

學生們也直言，現在所學到的文言文與他們自身所處的這塊土地連結太少，總是在國文課上細數那些描寫洞庭湖波瀾壯闊的句子，卻無從清晰日月潭變化萬千的樣子，那些名山大川與學生們究竟有什麼樣的關聯？真的會比生活中更貼近的玉山、日月潭更有文化價值？台灣的歷史、文化與族群都十分複雜﹑多元文學並立的國文課將能使學生更加了解自身的歷史、看見不同族群的生活、理解不同的文化風情，培養宏觀的視野並加深對自身生長土地的情感，才會有望遠國際的未來。

連署學生們強調並非否定許多文言文的作品及其價值，只是認為文言文比例的下修，將會是台灣文學教育的一項改革，如此才會有更多的空間，能夠選入使未來的學生們更加了解族群、階級和性別議題的文學作品，也藉此培育更多擁有足夠素養參與公共事務一同解決社會問題的學生，希望文言文的佔課比例能夠下降，並期待有更多台灣文學的作品成為教材。