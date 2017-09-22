黑手風災救了單親母親 意外創造一段「蹦米香」情緣

黑手徐智傑（右）7年前梅姬風災救了單親母親施惠萍（左）一命，兩人也因此創作一段「蹦米香」情緣。（記者林敬倫攝）

2017-09-22 16:59

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕黑手徐智傑，7年前的梅姬風災，拉了名產店面被大水淹沒的單親母親施惠萍一把，救了施一命，在徐的幫助下，原本因損失慘重放棄自己的施惠萍重建了店面，販賣起兩人都愛吃的「蹦米香」，他們還做起公益，定期於每個月21日免費送米香到12間幼兒園，辦理國小「蹦米香」巡迴課程，未來也打算步入禮堂，創造一段可貴情緣。

在台北從事汽車改裝工作的46歲徐智傑，7年前本來打算在10月24日生日前環島，21日第1站來到40歲施惠萍開在蘇澳的名產店，買了些餅乾與米香，但當時梅姬颱風即將登陸，蘇澳地區開始風狂雨驟，市區也淹了水，徐智傑離開店面查看停在路旁的車輛是否安全，但水越淹越高，他環顧四周找尋制高點，發現施的店面還沒關門，立即衝進去避難。

一進店門徐智傑發現慌張的施惠萍，水已經淹到胸部卻還在整理東西，他立刻把施拉到2樓，下一秒大水衝進店面，一樓完全被水淹沒，千鈞一髮之際2人保住了一命，當時泡了水的施惠萍發起高燒，加上單親媽媽的她，有3個孩子要養，好不容易開的店面卻瞬間毀於一旦，施惠萍已經打算放棄自己。

徐智傑看著因失去一切而崩潰的單親母親，非常同情，用心照顧生病的施惠萍，也協助重建店面，賣起「蹦米香」，沒想到徐智傑因此一頭栽進了施惠萍的世界，一起生活與工作的2人日漸有了感情，由於重建店面期間受了很多幫助，店面生意好轉後，他們開始做公益，把做好的「蹦米香」送到幼兒園給孩子吃，也辦理國小巡迴「蹦米香」課程。

為了紀念受災卻拉近彼此的那天，每個月21日，他們都會送「蹦米香」去幼兒園，已有12間學校受惠，也已經辦理200場次的課程；施惠萍說，因為受災時受到很多人的幫助，才會在有能力時回饋社會，沒有智傑也沒有今天的她，對於重新獲得的一切，她非常的珍惜。

徐智傑指出，開始協助施惠萍後，原本生性自由的他，感受到家庭的幸福感，一開始本來只是基於同情而幫忙，但那份來自家庭的幸福讓他無法割捨，未來時機持成熟打算把惠萍娶進門，將繼續努力，希望有能力回饋更多給這個社會。

徐智傑於國小巡迴「蹦米香」課程中「蹦米香」。（記者林敬倫攝）

施惠萍於國小巡迴「蹦米香」課程中，與學生互動。（記者林敬倫攝）