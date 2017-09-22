好想騎T-bike！ 交通局：小額集資也可設站

2017-09-22 16:14

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南T-bike租賃站第53站設在崑山科大門口，今日正式啟用，讓鄰近大灣地區的民眾及學生直呼「上學、買菜都方便」！但也有民眾認為站與站之間相隔太遠，「想要我家附近也有T-bike」！交通局表示，鼓勵民間及企業捐贈，「民眾小額集資設站也可以！」

台南市長李孟諺在啟用儀式上特別試騎T-bike並表示，崑山科大T-Bike租賃站由崑山科大捐贈，也是永康區第一個T-Bike租賃站，共有24輛腳踏車可租借，民眾若想使用T-Bike，可以透過T-Bike APP 確租賃站是否有車可借，「說走就走」，達到節能減碳的目的。

有學生開心的說，以後坐火車到學校不用擠公車，也不用麻煩同學來接，可以自己從台南火車後站騎到學校，路程約5公里，上學兼運動，表示非常期待。菜籃族也開心說，以後不用騎機車買菜！

但也有人認為永康人口多，目前第一站設在崑山科大，好像沒有想像中的方便，站與站間的距離還是有點遠。

「一步一步來」，交通局長林炎成說，未來目標是500公尺至1至2公里內就有一座租貸站，因市府資源有限，鼓勵民間捐贈，「資集設站也可以！」大站32輛車約180萬元，小站24輛車約156.2萬元，可指定設置地點，捐贈後的管理維修都由市府負責，目前台積電南科廠、嘉南藥理大學及崑山科大，都由民間捐贈，希望學校及企業能共襄盛舉，打造台南低碳城市。