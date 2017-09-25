泰籍主廚教做 道地街邊小吃「香茅炸雞翅」

2017-09-25 07:30

〔記者胡琪俐／台北報導〕泰式料理不僅菜餚美味，連街邊小吃都十分有特色！私廚餐廳「Mama thai 11」的主廚阿泰傳承媽媽的好手藝，將道地呈現經典小吃「香茅炸雞翅‭‬‬‬‬‬‬」，醃漬過的雞翅炸至金黃噴香，搭配酥脆的檸檬葉、香茅絲一起享用，瀰漫濃濃泰式風情。‬‬‬‬

香茅炸雞翅

食材： 香茅3支、中筋麵粉1/2大匙、在來米粉1大匙、雞中翅‭8支（從關節切開對剖）‭、新鮮檸檬葉‭10片‭（可用乾燥檸檬葉替代）‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

調味料： 白胡椒粒‭‬1大匙、蠔油‭‬2大匙、魚露2大匙‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1.香茅去根後切成3段，每段約5cm，再與白胡椒粒放入搗缽中，搗至香茅裂成細絲狀。取一容器，放入中筋麵粉、在來米粉，均勻攪拌，即成酥炸粉。

Tips：家中若無搗缽，亦可用刀將香茅切成細絲狀。

2.將雞中翅從關節處切開、對剖後，放入調理缽中，再放入酥炸粉、蠔油、魚露、香茅絲和檸檬葉拌勻，醃漬約30分鐘。

3.以中火起一熱油鍋，油溫160℃，將醃漬完成的香茅絲和檸檬葉，從步驟2的調理缽中取出，放入鍋中油炸、約2分鐘，待顏色變黃後起鍋、瀝乾油，備用。

4.沿用步驟3的油鍋，待油溫升至180℃時，放入雞中翅，炸至表皮呈金黃色、取出瀝油，呈盤時再擺上步驟3的香茅絲和檸檬葉，即完成。‬